На Ямале парня подозревают в оправдании терроризма

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержали молодого человека, подозреваемого в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, в марте 2021, когда подозреваемому еще не было 18 лет, он заявил в чате переписки в социальной сети, что поддерживает и оправдывает террористическую деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Впоследствии преступление выявили сотрудники РУФСБ по Тюменской области.

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