Сотрудники «Башмеди» получили травмы при столкновении автобуса с трактором

Трактор «Кировец» и пассажирский микроавтобус «Луидор» столкнулись на дороге вблизи Баймака, шесть человек получили травмы, сообщили пресс-службы республиканского МЧС и прокуратуры Башкирии.

Авария произошла на дороге Магнитогорск — Ира. В микроавтобусе, который ехал из Сибая в Хайбулинский район, находились 10 человек. Четверо, включая 60-летнего водителя, были госпитализированы с ушибами и переломами, двое направлены на амбулаторное лечение.

По данным «Ъ-Уфа», микроавтобус вез сотрудников ООО «Башкирская медь» на работу. Причины ДТП устанавливаются.

В «Башкирской меди» подтвердили, что в ДТП пострадали работники предприятия. «В настоящее время все они находятся в сибайской центральной городской больнице, где им оказывается необходимая медицинская помощь, а также проводится медицинское обследование. Угрозы жизни нет. Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь в лечении и восстановлении»,— сообщили в пресс-службе компании.

ООО «Башкирская медь» зарегистрировано в 2005 году в Хайбуллинском районе. Учредителем является АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат». Компания занимается добычей и переработкой медесодержащих руд. В 2022 году чистая прибыль составила 1,1 млрд руб. при выручке 11,9 млрд руб.

Наталья Балыкова

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