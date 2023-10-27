В Пермь может зайти сеть строительных гипермаркетов из Татарстана

Владельцы компании «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект по строительству торгового центра по продаже стройматериалов в пермском микрорайоне Ива, создали новую компанию. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегастрой П» было зарегистрировано в Перми 17 октября 2023 года, его директором назначен Эрик Акчурин, бывший руководитель татарской бумажной фабрики «Нега» (принадлежала «Мотовилихинским заводам»). Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Анна Иванова и Юлия Макшанцева, а также Андрей Хавилов выступают учредителями ООО «Ива-Инвест», которое занимается строительством гипермаркета строительных материалов в микрорайоне Ива.

Ранее сообщалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет сети «Леруа Мерлен». Гипермаркет должен был разместиться на участке по ул. Уинской площадью 50,2 тыс. кв. м. Открыть крупный торговый центр в Перми планировалось в 2023 году. В реализацию проекта инвестор намеревался вложить 938 млн руб. Согласно проекту, площадь магазина должна была составить 16,8 тыс. кв. м.

Однако в марте 2023 года французская сеть заявил о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. По данным «Ъ-Прикамье», договор с ней и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле и инициаторам проекта пришлось искать нового партнера.

Согласно открытым данным, «Мегастрой» — это сеть строительных гипермаркетов из Татарстана. Эту сеть развивает казанский ритейлер «Агава», принадлежавший татарскому бизнесмену Владимиру Малыгину. Годовая выручка ООО — 18 млрд руб. Сеть работает в городах Поволжья: Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, Чебоксарах, Саранске, Стерлитамаке, Йошкар-Оле.

На сайте ритейлера уже появилась страница с пермским проектом.