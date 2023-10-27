В ходе СВО погиб военнослужащий из Березников

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Березниковского округа Алексей Гладиков. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Известно, что Алексей Гладиков проходил военную службу по контракту в должности старшего матроса. Дата и место гибели военнослужащего не раскрываются.

Прощание с Алексеем Гладиковым состоится 30 октября в Березниковском культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50).