Бывший пресс-секретарь челябинского губернатора осужден на пять лет колонии

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор бывшему пресс-секретарю губернатора Челябинской области, экс-заместителю главы Сахалинской области Дмитрию Федечкину, обвиняемому в мошенничестве и растрате бюджетных средств. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе в течение двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Кроме Дмитрия Федечкина фигурантами дела выступали заместитель директора ОАУ «Издательский дом „Губернские ведомости“» Владимир Чудаев и генеральный директор ООО «Рекламно-производственная компания „Сила цвета“» Дмитрий Платонов. Они осуждены условно на сроки от трех лет шести месяцев до четырех лет с испытательным сроком три года.

Суд и следствие установил, что Федечкин, будучи директором «Губернских ведомостей», с соучастниками с июня 2020 года по май 2021-го похитили 2,9 млн руб. путем увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, в мае и декабре 2020 года Федечкин при пособничестве своего заместителя растратил вверенные им областным автономным учреждением денежные средства путем безосновательной выплаты премий подчиненным. В дальнейшем средства были использованы для оплаты корпоративных мероприятий.

Дмитрий Федечкин свою вину не признал. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

В 2016-2019 годах Дмитрий Федечкин работал в должности заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области – начальника управления пресс-службы и информации правительства. В 2020 году он уехал на Сахалин, где возглавил медиахолдинг «Губернские ведомости», в конце года его назначили заместителем губернатора. В начале июня 2021 года на фоне внимания к нему правоохранительных органов господин Федечкин покинул пост. В июле того же год его задержали и отправили под арест, но затем суд изменил меру пресечения и выпустил фигуранта под залог.

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