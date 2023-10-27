Суд в Петербурге арестовал помощника главы МЧС по делу о мошенничестве

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 16 декабря помощника главы МЧС Станислава Орлова, которого подозревают в присвоении средств, выделенных на строительство ФОК «Северный» в Оренбургской области, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Станислав Орлов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело касается того периода времени, когда он работал в ООО «Газпром инвестгазификация», входящем в «Газпром». По версии следствия, господин Орлов вместе с сообщниками при исполнении госконтракта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Оренбургской области организовали схему перевода средств на счета компании «Техгазмонтаж», которая была выбрана генподрядчиком строительства. По договору на счета этой компании были переведены 66,7 млн руб. в качестве аванса, но на строительство пошла только часть суммы, а 34,3 млн руб. Станислав Орлов и его сообщники присвоили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что 25 октября помощника главы МЧС Станислава Орлова задержали в Сестрорецке, где он проживает. Уголовным делом в его отношении, как стало известно «Ъ», занимается полиция Санкт-Петербурга.

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