Еще один уроженец Прикамья погиб в Израиле

Стало известно о пятом уроженце Пермского края, погибшем в Израиле в ходе нападения боевиков «Хамас». Об этом сообщает Business Class со ссылкой на источник в Еврейском агентстве «Сохнут».

Погибшему было 32 года, он уроженец Чусовского района, другие его данные не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что в ходе нападения Хамас в Израиле были убиты четыре бывших жителя Пермского края - двое мужчин в возрасте до 30 лет и две женщины 37 и 59 лет.