Угонщик автомобиля при побеге выронил паспорт

В Шарыпово (Красноярский край) задержаны подозреваемые в угоне нескольких автомобилей. Фигурантами дела стали двое местных жителей 18 и 16 лет. По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, сообщения об угоне двух автомобилей ВАЗ поступили в дежурную часть в октябре.

Предварительно установлено, что первый угон подозреваемый совершил под влиянием алкоголя – парень вскрыл ВАЗ, и переставил на него аккумулятор из рядом припаркованной машины. На угнанном автомобиле он попал в ДТП, врезавшись в ограждение. Также установлено, что фигуранты дела угнали еще один ВАЗ, а также похитили имущество еще из одного автомобиля.

Возвращаясь на угнанной машине, подозреваемые увидели экипаж ДПС, и решили бросить автомобиль. При побеге старший выронил паспорт, рассказали в полиции. В отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по статье «Угон» и три по статье «Кража».

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Оксана Павлова