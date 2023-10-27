Жителя Усть-Илимска, выстрелившего в военного комиссара из обреза, внесли в список террористов

Жителя Иркутской области Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов, сообщается на сайте федеральной службы.

Стрельба произошла 26 сентября около 14:00 во время выступления военного комиссара Усть-Илимска Александра Елисеева. Обвиняемый, согласно данным СКР региона, три раза выстрелил в комиссара из обреза, в результате чего военком оказался тяжело ранен.

На преступление мужчина решился, якобы, из-за родственника, которого призвали на военную службу. После нападения фигурант поджег помещение призывного пункта, предварительно розлив горючую жидкость. Его задержали на месте преступления.

Региональный СКР возбудил уголовное в отношении стрелка по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, максимальное наказание – до 20 лет колонии) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, огнестрельного оружия, боеприпасов).

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Александр Киселев