В КХЛ «Сибирь» прервала девятиматчевую победную серию «Спартака»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» обыграла на своей площадке лидирующий в регулярном первенстве московский «Спартак». Матч состоялся 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

После первого периода гости вели со счетом 2:1 (у «Сибири» забил Алексей Яковлев). Отрыв москвичей мог быть и больше, но хозяева выстояли и при игре «три на пять», и в пятиминутном меньшинстве из-за удаления Николая Прохоркина. Вторая 20-минутка завершилась безрезультатно, а в третьей сибиряки переломили ход матча, добившись победы 4:3. В составе хозяев отличились также Егор Аланов в большинстве, Федор Гордеев, забивший после сольного прохода через всю площадку, и Никита Шашков. Победа стала для «Сибири» четвертой подряд, а у москвичей завершилась победная серия из девяти игр.

По данным сайта КХЛ, около трети болельщиков не успели на «Сибирь-Арену» к началу матча из-за пробки. «Красоткину (голкипер «Сибири» Антон Красоткин.— «Ъ») могло быть тяжело зайти в игру тоже из-за пробок. Он попал в нее, оставил машину и два километра бежал»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.

В другом матче 26 октября омский «Авангард» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» 1:0. Единственная шайба на счету Никиты Холодилина в третьем периоде.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский