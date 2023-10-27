В Свердловской области на выходных ожидается похолодание до -11 градусов и снег

С 27 по 29 октября в Свердловской области ожидаются похолодание до -11 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +1°…-4°. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

В субботу, 28 октября, температура ночью опустится до -6°…-11°. Днем ожидается +1°…-4°. Днем местами на юго-западе небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 29 октября, температура воздуха ночью составит -3°…-8°, на крайнем севере похолодает до -11°. Днем ожидается +1°…-4°. На севере местами небольшой снег, мокрый снег. На юге — снег, мокрый снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем 27 октября ожидается 0°…-2°. Ночью в субботу прогнозируется -8°…-10°, днем — 0°…-2°. В воскресенье ночью температура составит -4°…-6°, днем -1°…-3°.

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