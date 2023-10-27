ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Торпедо»

Сегодня, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Торпедо». Игра начнется в 21:30 (екб) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

В предыдущем сезоне клубы провели два матча. В одном из них победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Барысом» (Астана). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 5:2. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 23 игры, в 13 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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