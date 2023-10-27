Трое жителей Красноярска пойдут под суд за организацию незаконной миграции

Уголовное дело возбуждено в Красноярске в отношении троих местных жителей, организовавших незаконную легализацию иностранцев. Фигуранты дела действовали с апреля 2022 года по октябрь 2023 года, выписывая поддельные миграционные документы, занимаясь постановкой на фиктивный миграционный учет и заключением подложных трудовых договоров, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

За предоставление таких услуг обвиняемые получали от иностранцев денежное вознаграждение. Всего таким образом они «оформили» более 1 тыс человек, уточнили «Ъ-Сибирь» в УФСБ по Красноярскому краю. В рамках дела в домах обвиняемых проведены обыски, изъята миграционная документация, печати, электронные носители. Подозреваемые задержаны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова, Александр Киселев