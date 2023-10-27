В Хабаровском крае арестованы двое подозреваемых в поджоге здания мирового суда

Суд в Хабаровском крае постановил заключить под стражу двоих жителей поселка Ванино, подозреваемых в поджоге здания мирового суда, сообщила прокуратура региона. Инцидент произошел в ночь на 14 октября, в результате поджога произошел пожар в здании суда на улице Молодежной.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ), а также по факту вмешательства в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 296 УК РФ). Ход расследования контролирует прокуратура Ванинского района.

Эрнест Филипповский, Хабаровск