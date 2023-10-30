Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный — об участии страховых медицинских организаций в контроле за оказанием медицинских услуг

Я всегда выступал за удаление частных страховых компаний из системы оплаты медпомощи. Страховые компании в рамках медицинского страхования никаких страховых функций не выполняют: они фактически являются лишь финансовыми посредниками. То есть это организации, которые получают бюджетные средства, а затем передают их в медицинские организации, получая свою долю и в лучшем случае контролируя объемы и формально качество оказываемой медицинской помощи. Бюджет тратит ежегодно порядка 25–30 млрд руб. только на содержание этих страховых организаций плюс часть средств от штрафов, наложенных ими на медицинские организации в результате проверок. Эта посредническая функция страховых медицинских организаций может быть легко исключена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Куринный

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Система ОМС без посредников (в лице страховых компаний) могла бы спокойно функционировать. В регионах функции страховых компаний могли бы осуществлять территориальные фонды ОМС (ТФОМС). Сейчас ТФОМСы — это формально самостоятельные учреждения. Я в комитете Госдумы по охране труда выступаю за централизацию системы, чтобы это были не отдельные самостоятельные организации, как они сейчас существуют, а единая вертикализированная структура. Это позволило бы более равномерно распределять объемы медицинской помощи и финансирование, перераспределять их при необходимости между субъектами РФ.

Но вернемся к посредникам. Страховые компании естественным образом заинтересованы в штрафах, потому что это одна из составляющих их финансирования, прибыли: нужно найти ошибку и выставить штраф. Последними изменениями законодательства на страховые организации возложены дополнительные функции, связанные с сервисными услугами для пациентов, с их информированием. Однако, как мне кажется, такие функции могли бы выполняться сторонними организациями, которые бы отбирались по конкурсу. Допустим, ТФОМС мог бы проводить конкурсы, в регионе бы определили организацию, которая бы выполняла такие сервисные функции. Это было бы дешевле и эффективнее.

Что касается контроля качества, эти функции применительно к федеральным медорганизациям уже сейчас успешно выполняет ФФОМС. Да, в первый год были ожидаемые проблемы: плохо контролировали объемы медпомощи, сроки, были пересечения по госпитализации и лечению одних и тех же пациентов. Однако ко второму году нареканий стало меньше: был наработан опыт и налажена информационная система. Думаю, что сейчас по этому показателю ФОМС не уступает страховым организациям.