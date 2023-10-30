Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов — о роли страховых организации в системе ОМС

Чтобы понимать, насколько прогрессивной ОМС является для российского здравоохранения, достаточно вспомнить период, когда зарождалась система.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Кузнецов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 1980–1990-е годы состояние отечественной медицины было плачевным: дефицитный бюджет не покрывал базовых потребностей отрасли, плохое оснащение больниц и поликлиник, отсутствие современных фармпрепаратов не давали пациентам возможность получать качественное лечение. Низкая заработная плата заставляла врачей уходить из медицины, а те, кто оставался, работали без особого энтузиазма и мотивации. Мы помним время, когда к хорошему специалисту можно было попасть только за деньги и по большому блату. Фатальный кризис привел к необходимости кардинальных преобразований, главным итогом которых должно было стать обеспечение финансовой стабильности сферы здравоохранения.

После введения в 1991 году закона о медицинском страховании граждан проблемы одномоментно не исчезли. Но система последовательно их решала. Перед ней стояли новые вызовы: поиск новых источников финансирования отрасли, обеспечение гарантий по оплате труда медицинских работников, развитие конкуренции среди лечебных учреждений, защита прав пациентов, их персонифицированный учет и др.

Прошедшие десятилетия показали, что выбор, сделанный на заре реформ и перехода страны к рыночной экономике, был абсолютно правильным и без преувеличения спасительным для отрасли. Сегодня система ОМС — это больше, чем просто механизм распределения финансовых средств. Под нашим крылом 144 млн застрахованных граждан, для которых по ОМС доступны все основные виды плановой, экстренной и неотложной помощи на амбулаторном и стационарном уровнях, а также уникальные высокотехнологичные методы лечения и диагностики, включая малоинвазивные вмешательства и сверхдорогие операции по трансплантации органов, процедуры ЭКО. И это не предел. Бюджет Фонда ОМС в грядущем 2024 году перешагнет рубеж в 3 трлн руб., а значит, базовая и территориальные программы ОМС снова будут пересмотрены в сторону увеличения видов и объемов медпомощи.

Одно из самых значимых достижений ОМС — появление в 2016 году института страховых представителей, который обеспечил единую для всей страны систему сопровождения пациентов и защиту их прав. Статистика Всероссийского союза страховщиков показывает, что с каждым годом все больше людей узнают о страховых представителях и активно пользуются их помощью. Если в 2016 году в СМО поступало порядка 500 тыс. обращений в год, то сегодня эта цифра кратно возросла и составляет более 4 млн обращений. В 2022 году страховые представители оказали свыше 70 млн содействий по таким обращениям. В то же время аналитические исследования подтверждают: о функциях страховых медицинских организаций в системе ОМС информированы более 70% опрашиваемых пациентов. Примерно треть респондентов когда-либо пользовались их услугами.

Экспертный независимый от государства контроль за деятельностью медучреждений, который осуществляют СМО, также является частью института защиты прав пациентов. Ежегодно страховщики проводят около 30 млн экспертиз в интересах застрахованных. По статистике в структуре нарушений, допускаемых медицинскими организациями, более 50% дефектов связаны с превышением обозначенных в законе сроков врачебных приемов или ожидания диагностических обследований. В ближайшем будущем подходы к проведению экспертиз будут меняться. Проверки в первую очередь будут проводиться по приоритетным группам заболеваний, таким как болезни системы кровообращения, онкология, пневмонии, болезни репродуктивной сферы. Все это делается в интересах пациента.

Перед отраслью стоят и другие вызовы — такие, например, как цифровизация. Работа по созданию 144 млн цифровых профилей застрахованных частично уже выполнена. И сегодня любой пациент, приходя в поликлинику, может пользоваться цифровым полисом, не предъявляя бумажный. Вся медицинская информация о нем содержится в единой информационной системе.

Сегодня в России действует смешанная модель финансирования здравоохранения, при которой бюджетное регулирование во многом дополняется страховой составляющей. Путь в сторону усиления страховых принципов приведет к развитию конкурентной среды в здравоохранении как между лечебными учреждениями, так и страховыми компаниями, и опять-таки пациент от этого только выиграет.