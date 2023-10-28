Хэллоуин и статистика преступности

Криминолог Джеймс Алан Фокс из Северо-Восточного университета в Бостоне проанализировал статистику преступности в своем городе за 2006–2009 годы. Выяснилось, что три дня в году отмечаются резким увеличением числа насильственных преступлений. Это 1 января, 4 июля (День независимости США) и 31 октября.

Группа американских исследователей под руководством Марка Чафина из Университета штата Оклахома в 2009 году опубликовала результаты исследования, в котором была проанализирована статистика сексуальных преступлений против детей, совершенных в Хэллоуин. Выяснилось, что по таким показателям, как частота преступлений, пол, возраст, раса жертв, пол и возраст преступников, степень знакомства преступника и жертвы, 31 октября и ближайшие к нему дни ничем не отличаются от других дней года. Особенно опасен период времени с 18:00 до полуночи. В этот временной промежуток в среднем совершается в четыре раза больше насильственных преступлений, чем в любые другие часы суток, пик приходится на временной промежуток с 18:00 до 19:00.