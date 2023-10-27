Не отдашь — не украдешь

Наряду с возможностями, предоставляемыми коррупцией, в развивающихся странах она накладывает на взяточников и обязанности. Группа экономистов, исследовав системную коррупцию в Пакистане, констатировала, что совокупность обязанностей и возможностей коррупционеров создают там практически параллельную налоговой систему квазиналогового перераспределения. По их предположению, именно ее существование сокращает возможности официального налогообложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caren Firouz / Reuters Фото: Caren Firouz / Reuters

Развитая коррупция в бедных и развивающихся странах, что хорошо известно экономистам, часто соответствует не только высокой доле теневого сектора в экономике, но и низким ставкам налогообложения при достаточно крупном бюрократическом аппарате. Группа экономистов из США (Шан Аман-Рама и Сандип Сухтанкар, Университет Виргинии) и Великобритании (Клемент Минаудье, Университет Сити в Лондоне), исследовав работу такого рода экономики для статьи в серии NBER на примере Пакистана, показывают, что возможности повышать как номинальные ставки налогообложения, так и валовые сборы налогов ограничены — у коррупционеров в Пакистане есть не только возможности для личного обогащения, но и социальные обязательства. Де-факто же речь, видимо, должна идти о второй системе перераспределения, действующей параллельно налоговой.

Ранее исследователи обнаруживали такого же рода «параллельные налоговые системы» в полиции Индии и в странах Африки.

Аман-Рама и коллеги исследовали в ходе анонимных персональных опросов около 750 крупных чиновников в Пакистане, буквально подтвердив существование такой системы «второго налогообложения»: в опросе 82% согласились, что участвуют в финансировании тех или иных видов публичных благ — больниц, сооружений против наводнений, ремонта инфраструктуры и т. п.

Предположительно, на эти цели тратится порядка 15% зарплат чиновников (доля, тратящаяся из средств взяток в Пакистане на эти цели, по понятным причинам не может оцениваться прямо).

По оценкам исследователей, объем квазиналогового перераспределения средств составляет по нижней границе порядка 4,5% соответствующих расходов правительства Пакистана.

90% опрошенных чиновников при этом определяют необходимость брать взятки именно социальными обязательствами — необходимостью финансировать общественные расходы, на которые не хватает госсредств.

В частном случае Аман-Рама и коллеги исследовали структуру расходов на помощь в борьбе с наводнениями в Пакистане: 61% опрошенных местных чиновников констатировал, что они финансируют мероприятия по борьбе с последствиями наводнений из своего кармана, 25% признали, что поставляют продовольствие жертвам наводнений, и 82% констатировали, что обеспечивают логистику и транспорт для таких мероприятий.

Причины, по которым взяточники тратят на эти цели уже полученный коррупционный доход, авторы выясняли у простого населения. Главным образом, полагают жители Пакистана, система движется карьерными соображениями взяточников: их отметили 76% опрошенных, 20% указывали на социальное давление; альтруизм или религиозные цели не упомянуты в качестве побудительной причины никем, 39% опрошенных Аман-Рамой и коллегами полагают, что параллельная система, в которой у взяточников есть социальные обязательства, нужна именно им — большая часть взяток все же присваивается.

Дмитрий Бутрин