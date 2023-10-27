Индекс промпроизводства в Ярославской области продолжил рост

В Ярославской области, по итогам девяти месяцев 2023 года, индекс промышленного производства составил 108,3%, что на 5% больше среднероссийского показателя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По итогам 8 месяцев индекс составлял 106,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем промышленной отгрузки превысил 470 млрд руб. В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года максимальных темпов роста достигли отрасли ремонта машин и оборудования (на 45,3%), производства электрического оборудования (на 36,6%), табачных изделий (на 33,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+26,9%) и химических веществ и химических продуктов (+26,8%).

Алла Чижова