В Ярославской области начали выпускать перевязочные материалы для армии
В Ярославской области стартовал выпуск перевязочных гемостатических средств, необходимых для остановки кровотечения в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Производит материалы научно-производственное объединение «Фарм-Медик» и ГК «РеалСорб». Материалы изготавливают на российском оборудовании. По словам губернатора, объединение планирует установить к концу года новые автоматические линии и увеличить объем производства в 5-6 раз.
Впервые перевязочные материалы ярославского производства представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Тогда ими заинтересовались МЧС, Минобороны РФ и медицинские компании.