В Ярославской области дорожают овощи и дешевеет вермишель

В Ярославской области за последнюю неделю сильнее всего подорожали помидоры, при это значительно упала средняя цена на вермишель. Об этом говорят данные «Ярославльстата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По данным территориального органа статистики, за неделю кг помидоров в среднем подорожал с 169 до 180 руб. Также выросли средние цены на капусту и лук: с 24,47 до 25,41 руб. и с 33,64 до 34,72 руб. соответственно.

Однако цены продолжают падать на сосиски и сардельки: в среднем кг стал стоить 439 руб. вместо 457 руб. Средняя цена картофеля также упала с 21,88 до 20,80 руб. Более всего за неделю подешевела вермишель: с 98 руб. средняя цена упала до 93 руб.

Алла Чижова