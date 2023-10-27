В Ярославской области дорожают овощи и дешевеет вермишель
В Ярославской области за последнюю неделю сильнее всего подорожали помидоры, при это значительно упала средняя цена на вермишель. Об этом говорят данные «Ярославльстата».
Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ
По данным территориального органа статистики, за неделю кг помидоров в среднем подорожал с 169 до 180 руб. Также выросли средние цены на капусту и лук: с 24,47 до 25,41 руб. и с 33,64 до 34,72 руб. соответственно.
Однако цены продолжают падать на сосиски и сардельки: в среднем кг стал стоить 439 руб. вместо 457 руб. Средняя цена картофеля также упала с 21,88 до 20,80 руб. Более всего за неделю подешевела вермишель: с 98 руб. средняя цена упала до 93 руб.