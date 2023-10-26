В Екатеринбурге подросток упал в открытый люк с горячей водой
В Екатеринбурге 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По предварительным данным, инцидент произошел около 20:30 на ул. 40 лет Октября возле дома №56.
Подростку оказали помощь водитель такси и проезжавшая мимо бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, в результате которой оценят соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.