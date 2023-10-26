В Екатеринбурге подросток упал в открытый люк с горячей водой

В Екатеринбурге 14-летний подросток упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошел около 20:30 на ул. 40 лет Октября возле дома №56.

Подростку оказали помощь водитель такси и проезжавшая мимо бригада скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга начала проверку по факту инцидента, в результате которой оценят соблюдение требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры.

Виталий Красиков

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