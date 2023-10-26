В Адыгее на соцсферу в 2024 году направят 62% доходов местного бюджета

В Адыгее траты на социальную сферу на 2024 год и плановый период 2025 года составят 62% от доходов в местный бюджет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности на соцсферу в РА направят 19,8 млрд руб. при прогнозируемом доходе 30,3 млрд руб. На реализацию нацпроектов предусмотрят 5 млрд руб., объем капитальных вложений составит 2,2 млрд руб.

«Ассигнования в дорожный фонд Адыгеи составят 4,4 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Глава республики Мурат Кумпилов подчеркнул важность учета сложившейся экономической обстановки при планировании расходов регионального бюджета. По итогам прошлого года РА сохранила дотационность региона на уровне 13%. Господин Кумпилов отметил необходимость сохранения показателя.

Анастасия Донскова

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