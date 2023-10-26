В Адыгее на защиту от паводков направили 170 млн рублей

В Адыгее на противопаводковые меры направили 170 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На выделенные средства проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистят русла рек, уберут бесхозные гидротехнические постройки и другие работы.

«Ведется расчистка 6,2 км русла реки Фарс в Шовгеновском районе. Также в 2023 году из резервного фонда Кабмина РА были выделены средства на проведение превентивных мероприятий по предупреждению ЧС на реке Лаба в хуторе Догужиев Красногвардейского района»,— говорится в сообщении.

Кроме того, на ближайшие два года в республике предусмотрели еще 130 млн руб. на борьбу с паводками. В Федеральном агентстве водных ресурсов также на рассмотрении находится заявка на реконструкцию 27 км дамбы на реке Фарс. По предварительной оценке работы обойдутся в 232 млн руб.

Анастасия Донскова

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