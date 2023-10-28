Руководитель прогубернаторской медиагруппы зарегистрировал строительную компанию

Гендиректор ООО «Медиагруппа «Магма» Андрей Творогов создал компанию ООО «Строй-Инвест». Как указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс» компания была зарегистрирована 19 октября и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал «Строй-Инвест» - 10 тыс. руб.

Андрей Творогов сообщил «Ъ-Прикамье», что строительная компания не имет отношения к медиахолдингу: «Это параллельный проект».

Медиагруппа «Магма» раньше являлась частью бывшего холдинга «Местное время». В начале 2021 года медиа были приобретены структурами, близкими к краевым властям. В состав группы входят: радио «Серебрянный дождь», пермская газета «Звезда» и одноименная радиостанция, деловое издание «Капитал Weekly», радиостанция «Радио Sputnik Пермь» (бывшее «Эхо Перми») и портал «Вкурсе.ру».