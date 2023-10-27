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В Ярославской области погасили все долги по зарплате

В Ярославской области впервые за год отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. Об этом свидетельствуют данные «Ярославльстата».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно информации регионального органа статистики, на 1 октября в регионе все предприятия, которые входят в круг наблюдаемых видов экономической деятельности, выплатили долги по зарплате.

В период с апреля по сентябрь единственным должником являлась организация в сфере строительства. Общая сумма просроченной задолженности составляла 62 тыс. руб. Теперь она погашена.

Алла Чижова

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