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Проект продолжения Ириновского проспекта утвердили в Ленобласти

Власти Ленинградской области утвердили проект планировки и межевания территории для продолжения Ириновского проспекта и строительства транспортной развязки. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

По словам зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, первый этап продления Ириновского проспекта обеспечит транспортную связь Ковалево и Янино-1 с Петербургом. «В проекте закладываются возможности для строительства разворотных петель, двух мостов, пешеходного тоннеля в Ржевский лесопарк, дождевой канализации и освещения трассы»,— уточнил господин Барановский.

Концепцию строительства подъездов к Янино-1, которая предполагает подключения к новой трассе с западной и восточной частей городского поселка, разработало региональное агентство транспортной инфраструктуры. В основу инициативы по строительству легли предпроектные схемы по продолжению Ириновского проспекта, которая обсуждались с 2009 года. Сегодня планируется, что трасса пройдет от кольцевой автодороги, не затрагивая магистральных улиц Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Всеволожская концессионная компания» предложила построить областную часть Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) за 110 млрд рублей.

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