Компании «Деметра-Холдинг» присвоили кредитный рейтинг ruBBB

ООО «Деметра-Холдинг» присвоили рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB с прогнозом «Позитивный». Об этом сообщила пресс-служба рейтингового агентства «Эксперт».

Организация является крупным экспортером зерна через собственные терминалы, в том числе в Новороссийске и Тамани. До середины 2022 года долговая нагрузка компании оценивалась как высокая, поскольку большая часть активов холдинга была приобретена на заемные средства. Не смотря на это эксперты положительно оценивают кредитоспособность предприятия, поскольку за минувший год финансовые показатели организации значительно выросли.

«По расчетам агентства, операционный денежный поток компании в совокупности с имеющимся объемом аккумулированных денежных средств и существенным объемом открытых кредитных линий покрывают потребности компании в капитальных расходах и выплатах по долгу»,— говорится в сообщении.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Деметра-Холдинг» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Деятельность холдинговых компаний является основной для предприятия. По итогам 2022 года выручка организации составила 999 млн руб., чистая прибыль — 536,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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