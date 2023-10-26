«Яндекс Погода»: 27 октября в Черноземье будет дождливо, до +12°

В пятницу, 27 октября, в Черноземье ожидается преимущественно снежная погода. Среднесуточная температура воздуха составит +1°…+12°. Об этом сообщили представители сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет, как и в четверг, в Белгородской области, где прогнозируется небольшой дождь при температуре +12°. Также небольшой дождь ожидается в Воронежской области, где станет немного теплее и воздух прогреется до +5°.

Дожди ожидаются в Курской области, где, по прогнозу синоптиков, отметка термометра достигнет +10°. Также дожди пройдут в Орловской (средняя температура в пятницу ожидается на уровне +3°) и Липецкой (в районе +1°) областях.

В Тамбовской области в пятницу ожидается небольшой снег, а столбик термометра, в среднем, дойдет только до +2°

Сергей Калашников

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