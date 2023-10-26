Ставка без оглядки на рубль

Центробанк готовится к судьбоносному решению по ключевой ставке. В ВТБ заседание регулятора 27 октября сравнили по значимости с битвой при Ватерлоо. Оно во многом определит развитие финансового и банковского рынков, заявил первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. В начале недели большинство опрошенных “Ъ FM” экономистов ожидали, что в пятницу ЦБ снова резко повысит ключевую ставку до 14% или даже 15%. При этом глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков не исключил, что регулятор оставит показатель неизменным, потому что рубль и так укреплялся две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Учитывая рост цен в последние дни, это маловероятный сценарий, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Представители Центрального банка неоднократно подчеркивали, что курс рубля не является их основным мандатом. Главная цель — это инфляция. Если мы посмотрим на последние данные, на предыдущей неделе она ускорилась до 0,24%, годовая уже приблизилась 6,6%.

Напомню, что границей нового прогнозного коридора ЦБ является 6-7% на конец года. Если темпы сохранятся, а, скорее всего, так и будет, потому что осенью мы наблюдаем традиционное повышение цен на продовольствие, в частности на овощи. Влияет и предновогодний всплеск, и в итоге инфляция может превысить 7%, а то и приблизится даже к 8%.

В этих условиях Центральный Банк будет говорить нам о том, что спрос превышает возможности выпуска и требуется дальнейшее ужесточение денежной политики. Поэтому пока я не вижу оснований для того, чтобы регулятор придерживал ставку или даже снижал, оглядываясь на рубль. Тем более что текущий курс национальной валюты еще не настолько крепок, чтобы на этом останавливаться. Президент говорил о том, что нам нужен курс около 90 руб. за доллар. Соответственно, ждем повышения ставки как минимум на 50, а то и на 100 базисных пунктов».

Рубль достиг своего исторического минимума 9 октября, торги закрылись выше 102 руб. за доллар. После этого Владимир Путин издал указ, согласно которому экспортеры должны возвращать в страну и продавать на бирже значительную часть своей зарубежной выручки. В итоге за последние две недели российская валюта заметно окрепла, и сейчас торгуется около 94 руб. за доллар.

Резкого влияния на курс от повышения ставки все равно не будет, говорит заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Сильное увеличение показателя может навредить экономике, поэтому регулятор не решится на это, считает он:

«У регулятора на столе два основных варианта. Первый — оставить ставку без изменения. В текущих условиях она практически не влияет на рубль, поскольку причина его ослабления не в том, что доходность инструментов на локальном рынке не устраивает игроков. Второй — повысить показатель. Делая это, ЦБ воздействует на спрос, в том числе на импорт. То есть добивается выравнивания баланса путем снижения объемов покупки валюты импортерами вслед за снижением ее продаж экспортерами. Это не дает мгновенного эффекта, а рост ставок должен быть существенным, чтобы сократить импорт.

С другой стороны, высокие ставки в условиях пока еще низкой инфляции дестимулируют инвестиции в производство, становится невыгодно нанимать людей, дорого брать кредиты на оборудование, в то время как деньги можно просто положить на депозит или купить облигации. Сверхжесткая денежно-кредитная политика душит экономический рост, делать этого сейчас, на мой взгляд, нельзя.

Ресурс по безопасному повышению ключевой ставки не превышает 2-3 процентных пункта. Дальше уже начнется торможение экономики. Проблему же ослабления рубля уже удалось решить, обязав экспортеров репатриировать и продавать валюту на бирже. Я не ожидаю, что Банк России поднимет показатель выше 14% годовых, но он сохранит ястребиную риторику. Если цены перестанут расти, то с высокой долей вероятности уже в начале первого квартала мы увидим смягчение монетарной политики».

Центробанк повышает ключевую ставку на трех последних заседаниях. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что текущий цикл роста этого показателя будет отличаться от кризисов 2014 и 2022 годов, и Банк России будет «удерживать ставки на высоких уровнях достаточно продолжительное время».

Ранее экономисты, которых опросил ЦБ, повысили свой прогноз по росту экономики России в этом году до 2,5%. До этого они ожидали увеличения ВВП на 2,2%.

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Даниил Бабкин