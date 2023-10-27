Расчет Лагонаки оказался верным

Арендатору земельного участка на Лагонакском полигоне в Адыгее — ООО «Резорт Инвестмент» — не удалось взыскать с Росимущества 81,5 млн руб. якобы необоснованного обогащения. Истец утверждал, что федеральное ведомство неверно посчитало ему ставку аренды, установив ее в размере 2% от кадастровой стоимости участка, в то время как статус изъятой из обращения территории требует взимать лишь 0,01%. Суд не согласился с арендатором, указав, что спорный участок является не изъятым из оборота, а ограниченным в обороте, соответственно, все расчеты верны. По словам юристов, у истца есть шанс добиться отмены решения суда в вышестоящих инстанциях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арендаторы 15,9 млн кв. м земли в Лагонакском биосферном полигоне считают, что переплатили Росмуществу 81,5 млн руб.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Арендаторы 15,9 млн кв. м земли в Лагонакском биосферном полигоне считают, что переплатили Росмуществу 81,5 млн руб.

Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

ООО «Резорт Инвестмент» проиграло иск МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея о признании недействительным договора аренды земельного участка и взыскании необоснованного обогащения 81,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в арбитражной картотеке. Речь идет об участке площадью 15,9 млн кв. м в Лагонакском биосферном полигоне, предоставленном в мае 2022 года в аренду на 49 лет без торгов компании «Резорт Инвестмент» для реализации проекта «Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки"».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Резорт Инвестмент» зарегистрировано в 2021 году в Майкопе. Предприятие занимается деятельностью туристических агентств. Учредитель общества — НАО «Красная Поляна». Выручка компании за 2022 год составила 4,2 млн руб., убыток — 79,8 млн руб.

В декабре 2022 года ООО «Резорт Инвестмент» обратилось в суд с требованием о взыскании с Росимущества необоснованного обогащения в размере 81,5 млн руб. Истец посчитал, что в договоре установлен неверный размер арендной платы. В материалах дела говорится, что, согласно договору, арендная плата определяется в размере 2% от кадастровой стоимости земельного участка. Вместе с тем, по мнению истца, арендная плата должна рассчитываться в размере 0,01%, так как территория, по утверждению арендатора, является «изъятой из оборота».

«Доводы истца о том, что спорный земельный участок является изъятым из оборота, основаны на неправильном толковании норм действующего материального законодательства. В отношении спорного земельного участка не установлено ограничение предоставления его в аренду. Напротив, в силу указанных выше норм, данный участок может являться предметом сделки аренды»,— говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу о том, что земельный участок не изъят из оборота, а является ограниченным в обороте. Так, согласно договору, установлено, что размер арендной платы за спорную территорию с 17 марта 2022 года составляет в год 64,5 млн руб. При этом кадастровая стоимость участка составляет 3,3 млрд руб. «Соответственно, с учетом ежеквартального внесения арендной платы судом не установлена переплата арендных платежей, произведенных арендатором, в рамках спорного договора»,— говорится в решении Арбитражного суда края.

По словам партнера практики «Недвижимость и строительство» «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максима Кузнеченкова, для участка, ограниченного в обороте, предоставленного без проведения торгов и свободного от объектов недвижимости, арендная плата по общему правилу составляет 2% от кадастровой стоимости.

«У истца есть шанс добиться отмены решения суда в вышестоящих инстанциях. Свое решение суд обосновал тем, что льготная ставка неприменима, так как изъятый из оборота участок был сдан в аренду. Однако данный аргумент противоречит самим правилам определения арендной платы, на которые ссылаются обе стороны и которые в явном виде применяют льготную ставку к участкам, изъятым из оборота, но сданным в аренду»,— отметил господин Кузнечиков.

Юрист добавляет, что суд указал в решении на то, что основным признаком изъятого из оборота земельного участка является невозможность предоставления его в аренду, на основании чего сделал вывод, что факт заключения договора аренды автоматически означает, что участок ограничен в обороте. Но это, по словам Максима Кузнеченкова, не так. «Возможность заключения договора аренды изъятого из оборота земельного участка может быть предусмотрена федеральным законом. Подпункт "а" пункта 3 правил указывает именно на эти случаи. И истец говорит об этом же»,— резюмирует юрист.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о намерениях между кабинетом министров Республики Адыгея и НАО «Красная Поляна» по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». На Лагонакском нагорье планируется построить 36 км горнолыжных трасс, сноупарк с трассой для беговых лыж. Сообщалось, что объем инвестиций составит 23 млрд руб. Планировалось, что проект будет реализован до 2025 года.

Тат Гаспарян

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