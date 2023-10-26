В Липецке объединили центр занятости и МФЦ

После реконструкции в Липецке на площади Победы открылся многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы», объединенный с центром занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

Там отметили, что МФЦ стал «самым крупным в регионе». В нем планируют отказывать более 500 государственных услуг. Одновременно в центре занятости будут работать более 90 специалистов в 17 окнах приема, чтобы «исключить ситуацию ожидания клиента в очереди». Для взаимодействия с работодателями и соискателями оборудованы индивидуальные кабинки, кабинет психолога, переговорная, конференц-зал и колл-центр.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, открывший офис вместе с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости Яном Талбацким, отметил, что «проект будет взят как пример для 22 других регионов, которые тоже собираются модернизировать службу занятости и МФЦ».

Сергей Калашников

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