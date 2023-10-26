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На Кубани за пять лет капитально отремонтировали здания 12 ЗАГСов

На Кубани за минувшие пять лет провели капитальный ремонт зданий 12 отделов ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Многие из них располагаются в исторических зданиях – памятниках архитектуры, которые получают вторую жизнь»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова.

В текущем году работы завершили в Усть-Лабинске, Северском и Крыловском районах. Новое здание открыли в Анапе в 2022 году.

Анастасия Донскова

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