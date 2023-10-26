«РФС надеется, что матчи сборной России по футболу в ноябре состоятся»

Совместного футбольного чемпионата России и Белоруссии пока не будет. После заседания исполкома РФС руководитель организации Александр Дюков заявил, что организация не получала предложений по проведению совместного чемпионата ни от Министерства спорта РФ, ни от Федерации футбола Белоруссии. Ранее о возможном объединении турниров говорил министр спорта Олег Матыцин. На вопросы о будущем российского футбола Дюков отвечал в неожиданном формате. На встрече главы РФС с журналистами побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Футбольные чиновники в России делают многое, что вызывает вопросы, но последнее заседание забыть будет сложно. Даже во времена пандемии встречи с журналистами проводили в видеоформате — нынешняя же прошла в аудиорежиме.

В зале стояли большие мониторы с синим фоном, а господин Дюков голосом, который шел из динамиков, вмонтированных в потолок, сразу дал понять присутствующим, что обсуждать формат встречи не намерен: «Мы теряем время. Дистанция, которая есть, мне кажется, никоим образом не мешает вам задать вопрос».

А вопросов к господину Дюкову было множество. И по поводу отношений с FIFA и UEFA, и по поводу решений, связанных с внутренним чемпионатом. Что касается международной позиции, то на этом и останавливаться не стоит. Здесь все без перемен. И даже история с допуском или недопуском сборных с игроками до 17 лет не стала яснее.

Если отбросить словесные кружева, которые плел рулевой нашего футбола, то ситуация выглядит так: возможно, будем играть, но это не точно. При этом было сказано, что главная сборная играть будет. С кем именно, Дюков не озвучил. Так что рассуждений в интернете по поводу встреч с Танзанией, Занзибаром и даже Сейшелами будет немало.

Зато об арбитрах из Саудовской Аравии в РПЛ, а также визитах наших судей в эту страну глава РФС говорил с удовольствием: «Опыт работы за рубежом нужен нашим судьям для развития. Также эта работа дает арбитрам дополнительную мотивацию, для них это важно».

Кстати, историю с переходом в Азиатскую конфедерацию Дюков по-прежнему не исключает. Более того, он заверил представителей прессы, что ближе к зимним праздникам решение будет принято. Все, как в прошлом году, только тогда Александр Валерьевич говорил об этом не из потолочных динамиков, а прямо глядя в глаза журналистам.

На вопрос о том, почему одних за критику судьи штрафуют и даже отстраняют от футбола, а на жесткие высказывания других не обращают внимания, ответ нашли легко.

Речь шла о президенте ФК «Урал» Григории Иванове, который открыто заявил журналисту, что судей надо взять и утопить. Почему Иванова не наказали, объяснил генсек РФС Максим Митрофанов: «Конкретно Григорий Викторович не осознавал того, что все комментарии, которые он дает, будут озвучены дословно и переданы широкой общественности. Он общался там лично с вами».

Кстати, в самом конце пресс-конференции Александра Дюкова попросили одним словом охарактеризовать происходящее в нашем футболе. Выбрать одно слово глава РФС так и не смог, а выдал целую тираду: «Одним словом точно не смогу. Я прекрасно понимаю, что для всех важны международные матчи как клубов, так и сборных. Но мы с вами отдаем себе отчет в том, что это, конечно, важная, но не самая большая часть нашего футбола. Потому что наш футбол — это еще и массовый футбол, и детский футбол, это подготовка спортивного резерва, это женский футбол, это проекты социальной ответственности. И по всем этим направлениям есть прогресс, по всем из них мы системно работаем». И хочется надеяться, что в будущем, когда господина Дюкова попросят одним словом охарактеризовать то, что происходит в нашем футболе, он из представленных ему букв сможет сложить слово «счастье».

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