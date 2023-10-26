В Воронеже дошло до суда дело о мошенничестве с маткапиталом на 5 млн рублей

Прокуратура Воронежской области сообщила о передаче в Ленинский райсуд областного центра уголовного дела о мошенничестве с материнским капиталом (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы) против трех человек. Они обвиняются в 12 преступлениях.

Обвиняемые, по версии следствия, вели преступную деятельность от имени ООО «Ипотечная компания "Инициатива"», работавшего в офисе на улице Свободы. Они рекламировали свои услуги как помощь в получении средств материнского капитала. По версии следствия, «пользуясь юридической неграмотностью» своих клиентов, обвиняемые склоняли их к заключению мнимых гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий распоряжения средствами материнского капитала.

В частности, по данным прокуратуры, с женщинами заключались фиктивные ипотечные займы на непригодное для жизни жилье, стоимость которого не превышала 100 тыс. руб. Однако по документам цена недвижимости соответствовала размеру материнского капитала, могла достигать 500 тыс. руб. После зачисления денег на счет потерпевшие снимали наличные и возвращали обвиняемым. В итоге они получали не более 200 тыс. руб., с учетом стоимости жилья, а основную часть средств господдержки, по версии следствия, присваивали себе обвиняемые.

Как считает следствие, общий объем ущерба клиентам фирмы составила 5 млн руб. На имущества обвиняемых на такую сумму наложен арест. Прокуратура также предъявила к ним иск о возмещении вреда.

Согласно Kartoteka.ru, в 2016 году на улице Свободы в Воронеже было зарегистрировано ныне недействующее ООО «Ипотечная компания "Инициатива"». Уставный капитал — 20 тыс. руб. Владельцем и руководителем в последние годы существования ООО числилась Жанна Дегтярева, а до нее — Екатерина Котова. Сведений о финпоказателях фирмы нет.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте