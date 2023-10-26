Саратовец стал фигурантом уголовного дела о сотрудничества с иностранцами

Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего жителя по факту сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), сообщат пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, фигурант вступил в переписку по электронной почте «с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующей от лица спецслужб Украины в ущерб безопасности России».

В УФСБ отметили, что ранее гражданину предъявили обвинение в призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205 УК РФ), в настоящий момент фигурант находится под стражей.

Никита Маркелов

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