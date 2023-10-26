Команда менеджеров Московского кредитного банка в сегменте премиум была признана лучшей в российском банковском секторе в 2023 году. 26 октября состоялась церемония награждения Frank RG Premium Banking Awards. Агентство отметило эффективное взаимодействие менеджеров «МКБ Премиум», включая глубокое знание продуктов, их лояльность и готовность ответить на любой вопрос клиента. В этом году впервые озвучили пятерку лучших менеджеров на рынке банковских услуг для премиальных клиентов. Артем Натекин, премиум-менеджер МКБ, стал одним из топ-5. Отдельно отмечен экспертный вклад команды МКБ в исследование рынка премиального банковского обслуживания.

Онлайн-ритейлер Ozon завершил процесс регистрации проспекта ценных бумаг в России. Это необходимо для продолжения торговли американскими депозитарными акциями на Мосбирже, говорится в сообщении компании. Каждая ADS представляет одну обыкновенную акцию Ozon Holdings. Компания в рамках регистрации проспекта не выпускает новые акции или ценные бумаги.

В соцсети Х теперь можно совершать аудио- и видеозвонки. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск. Чтобы разрешить аудио- и видеозвонки, нужно включить эту функцию в настройках. Также там можно указать, от кого можно получать звонки, — от всех пользователей, подписчиков или только людей из адресной книги. Чтобы начать общаться, нужно открыть чат с пользователем, нажать на иконку звонка, после чего выбрать аудио- или видеозвонок.