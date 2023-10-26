Эколаборатория подтвердила безопасность работы терминалов в порту Тамань

Специалисты двух независимых эколабораторий подтвердили экологическую безопасность работы терминалов в порту Тамани. Об этом сообщила пресс-служба компании «ОТЭКО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО» Фото: пресс-служба компании «ОТЭКО»

В общей сложности сотрудники лабораторий отобрали 197 проб морской воды и донных отложений в период с июля по сентябрь 2023 года.

«Экологи проанализировали пробы на количественное содержание нефтепродуктов, железа, иона аммония, нитратного азота, взвешенных веществ и концентрации кислорода. Ни одна проба не показала превышений концентрации вредных веществ, установленных для производственных объектов»,— говорится в сообщении.

Исследования показали, что содержание иона аммония в пробах в 56 раз ниже нормы, концентрация растворенного кислорода, необходимого для благополучия экосистемы, превышает средние значения почти в два раза.

Анастасия Донскова

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