В мэрии Екатеринбурга объяснили выбор гранита для карты, похожей на «могильную плиту»

В администрации Екатеринбурга объяснили, как виды горных пород связаны с районами на гранитной карте, установленной на Плотинке в минувшее воскресенье. Напомним, карта вызвала неоднозначную реакцию горожан, которые в социальных сетях начали называть ее «могильной плитой».

Верх-Исетский район выполнен из Дымовского гранита бордово-коричневого цвета. Его окраска напоминает медь, которую выплавляют на Верх-Исетском металлургическом заводе. Железнодорожный район сделан из темно-зеленого камня, такой же оттенок раньше был у поездов.

Орджоникидзевский район, объединяющий самые значимые заводы Урала, сделали из темно-зеленого чарнокита, напоминающим драгоценный изумруд. По мнению администрации, оттенки зеленого на камне визуально отсылают к Парку Победы.

Кировский район выполнен из гранита Imperial Red терракотового оттенка. «Цвет намекает на насыщенную культурную жизнь района, ведь здесь расположилось сразу несколько театров: юного зрителя, музыкальной комедии и камерный»,— отметили в администрации.

Октябрьский район выполнен из гранита Blue Pearl графитово-синего оттенка, с перламутровыми вкраплениями, оттенки которых в администрации сравнили с цветом неба над взлетающими самолетами аэропорта «Кольцово».

Ленинский район выполнен из Южно-Султаевского гранита коричнево-розового оттенка. «Горная порода превышает прочность бетона более чем в 4 раза, а за счет невысокого содержания железа она не подвержена разрушению и коррозии. Так и Ленинский район считается надежной и прочной основой города, ведь по нему проходила первая и поначалу единственная улица Екатеринбурга — Главный Проспект (ныне Проспект Ленина»,— объяснили в мэрии.

Чкаловский район выполнен из красно-графитового Капустинского гранита — одного из самых известных и часто используемых видов гранита в России.

Академический выделяется на карте как самый молодой район Екатеринбурга, выполненный из светлого гранита.

Напомним, несмотря на неоднозначную реакцию горожан, внешний вид гранитной плиты изменять не будут. Объект был установлен на пересечении проспекта Ленина и Набережной Рабочей Молодежи. Его установили в честь 300-летия Екатеринбурга.

Ева Коршунова

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