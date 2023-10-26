Пензенский министр выезжает в районы для оповещения бизнеса о мерах поддержки

Делегация во главе с министром экономического развития и промышленности Пензенской области Алмазом Хакимовым посетила Бессоновский район, чтобы рассказать бизнесменам об актуальных мерах поддержки, сообщила пресс-служба ведомства.

Во встрече приняли участие глава муниципалитета Александр Воронков, а также руководители крупных промышленных предприятий: ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП», СППЗСК «Бессоновский», АО «Завод ГРАЗ», ООО «Мегапласт», ООО «Интерстрой», ООО «ЛесКом», ООО «Фарм — пласт», ООО «Комэнерго» и т. д.

На семинаре участникам рассказали о существующих сегодня в регионе мерах поддержки бизнеса, льготных займах для малого и среднего предпринимательства, бизнес-консультантах, а также рассмотрели вопросы налогообложения.

В минэкономразвития напомнили, что подобные выездные встречи в районы проходят регулярно.

Дарья Васенина

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