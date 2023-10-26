Медицинский университет попросил здание для центра полимеров

Ректор Приволжского исследовательского медуниверситета Николай Карякин попросил депутатов заксобрания помочь с выделением небольшого отдельного здания площадью до 2 тыс. кв. м под организацию центра медицинских полимеров. «Здание необходимо, чтобы сосредоточить в одном месте наше опытное производство и научные кадры», – рассказал он.

Вуз в рамках программы «Приоритет -2030» занимается разработкой и изготовлением полимеров для эндопротезов (искусственных суставов). «Это не уникальная технология, мы пытаемся догнать западные страны. В России есть много компаний, которые разрабатывают эндопротезы, но никто не занимался полимерным вкладышем в эндопротез, раньше просто говорили: “Купим!”. И мы сейчас занимаемся полимерной промышленностью для здравоохранения, чтобы закрыть те лакуны, которые образовались», – пояснил ректор ПИМУ.

Депутат Евгений Бедняков заметил, что в очереди на эндопротезирование стоит множество людей, а спикер заксобрания Евгений Люлин поручил комитету по социальным вопросам рассмотреть просьбу ПИМУ и оказать содействие в подборе площадей.

Иван Сергеев