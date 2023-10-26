ВВП США в третьем квартале вырос на 4,9%

Экономика США по итогам третьего квартала выросла сильнее, чем ожидали аналитики. По данным Бюро экономического анализа, объем реального внутреннего валового продукта страны вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, предполагали, что рост составит 4,7%. При этом во втором квартале рост ВВП составил всего 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Итоговые показатели третьего квартала оказались значительно лучше, чем ожидали экономисты. Еще в апреле те говорили о скорой рецессии в США, а в июле — о том, что в третьем квартале рост ВВП если и будет, то окажется едва заметным. Однако череда повышений процентных ставок со стороны ФРС не привела к падению потребительских расходов, как того опасались аналитики, отмечает WSJ. Напротив, потребители все активнее тратятся, чему способствуют сбережения, сделанные еще во время пандемии COVID-19, когда действовала программа государственной помощи населению, а ставки по ипотечным кредитам оставались замороженными. Кроме того, на рынке труда растет количество рабочих мест, а уровень безработицы вернулся к минимальным значениям.

Кирилл Сарханянц