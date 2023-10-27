«Рынок принадлежит специалистам, а не компаниям»

В Удмуртии по итогам третьего квартала 29% соискателей готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства, 48% на это не согласны, сообщает HeadHunter. Чаще всего на снижение зарплаты согласны соискатели ИТ-отрасли, на что влияет перенасыщение рынка специалистами начального уровня, считают эксперты. Самые высокие зарплатные ожидания у соискателей в ИТ и у топ-менеджмента, отмечают участники рынка. Они наблюдают острый дефицит кадров и считают, что компаниям необходимо подстраиваться под новые условия: менять кадровую политику и повышать зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2023 года 29% жителей Удмуртии готовы снизить зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места, во втором квартале их было 32%. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter, ссылаясь на собственный опрос.

Вместе с тем о неготовности понизить ожидаемую зарплату заявили 48% соискателей из региона против 55% во втором квартале.

«Чаще других готовы снизить зарплатные ожидания сотрудники ИТ-сферы (52% ответов) и представители сферы искусства и массмедиа (40%). Не готовы пойти на снижение уровня доходов ради трудоустройства специалисты сфер “закупки” (59%) и “управление персоналом, тренинги” (57%). В разрезе возрастов чаще других готовы пойти на снижение дохода соискатели от 18 до 24 лет, реже — от 35 до 44 лет»,— рассказали специалисты HeadHunter.

По данным Удмуртстата, на конец августа 2023 года самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых — 85 тыс. руб., в финансовой и страховой деятельности — 81,8 тыс. руб., а также у сотрудников в области информации и связи — 73,1 тыс. руб. Самые низкие зарплаты у работников в сфере образования — 24,1 тыс. руб., сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 24,5 тыс. руб. и трудящихся в области культуры и спорта — 31,8 тыс. руб.

В рекрутинговом агентстве «Крылья» со ссылкой на данные HeadHunter рассказали «Ъ-Удмуртия», что сейчас наблюдается сильнейший дефицит кадров. На каждую вакансию в среднем приходится всего 3,3 специалиста, в некоторых областях — 1,8 специалиста. «Это говорит о том, что рынок принадлежит специалистам, а не компаниям. Появление удаленной работы тоже повлияло на желание соискателей трудоустраиваться в местные компании за меньшую зарплату. Теперь можно работать из любой точки мира и получать столько же или даже больше. Такая тенденция ведет к тому, что работодателям придется улучшать условия труда: повышать оклады и бонусные части, устраивать корпоративы для сплочения коллектива, нанимать hr-специалистов, которые будут улучшать климат в коллективе. Учитывая кризис рождаемости последних лет, этот тренд будет долгосрочным, поэтому работодателям уже стоит задумываться о том, как привлекать сотрудников»,— прокомментировала директор агентства Мария Белокрылова.

Самые высокие зарплатные ожидания традиционно в сфере ИТ, у представителей топ-менеджмента и других квалифицированных специалистов, говорит Мария Белокрылова. Также выросли ожидания и у менеджеров по продажам. В этой сфере наблюдается значительный рост зарплат и большой спад желающих.

«Низкие зарплатные ожидания можно наблюдать у низкоквалифицированного персонала: уборщики, грузчики, кладовщики. На зарплатные ожидания напрямую влияет количество функционала и опыта, который кандидат может дать своему работодателю. Если эти задачи может выполнять практически любой, соответственно, они не должны стоить дорого. И с другой стороны, специалисты с сильным образованием и редкими дополнительными навыками могут претендовать на лучшие условия и иметь меньше конкуренции при трудоустройстве»,— рассказала госпожа Белокрылова.

На то, чтобы работодатель согласился повысить зарплату под ожидания соискателя, влияют три фактора, считают в рекрутинговом агентстве «Крылья». «Если работодатель давно не может найти сотрудника, если соискатель обладает дополнительными смежными навыками, которые сильно помогут в работе, а также если будущий сотрудник обладает колоссальным опытом в профессии»,— сказала заместитель директора агентства Алиса Базуева.

Маркетолог кадровых агентств «Содби» и «Гет Групп» Юлия Метс рассказала, что высокие зарплатные ожидания также у соискателей в нефтегазовой промышленности и у рабочего контингента. «Это вызвано ситуацией сегодняшнего дня. Потребность в рабочем персонале как никогда высокая, многие заводы работают в несколько смен семь дней в неделю. Работодатель готов повысить уровень зарплаты кандидату, при его соответствии профессиональным и личным качествам, и уверенностью в долгосрочных отношений с потенциальным сотрудником»,— прокомментировала госпожа Метс. По ее мнению, пришло время, когда выбирает и диктует условия уже не работодатель, поэтому сейчас задача компаний удержать специалиста, а не менять.

Одна из главных тенденций на рынке труда — высокий уровень конкуренции в ИТ-сфере и перенасыщение рынка начинающими специалистами, из-за чего идет коррекция «зарплаты айтишника», которая раньше была сильно завышена, говорит руководитель HR-департамента КГ «Полилог» Евгения Болтак.

«Молодое поколение готово на снижение зарплаты, если компания удовлетворяет их дополнительные запросы. Недавний отчет Университета BML Mundjal показал, что для 48% студентов важны психическое и эмоциональное благополучие. Начинающие специалисты готовы снижать свои зарплатные ожидания в пользу ДМС, наличия бесплатного психолога в компании, возможности обучаться за счет работодателя и гибридного графика работы»,— сказала госпожа Болтак.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что на изменение зарплатных ожиданий также влияет перегретый рынок. «Возможно, кого-то привлекает не только зарплата, но и место работы, например находится близко к дому или есть возможность удаленной работы. Последние несколько лет у людей более молодого поколения нет такой привязки к рабочему месту, как у людей, которые родились в 70–80-х годах прошлого века, то есть новое поколение подходит к этому более гибко, понимая и гибкость рынка труда»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова

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