Куда сходить в выходные 28 и 29 октября в Ижевске

В ближайшие выходные в столице Удмуртии сразу в нескольких локациях можно отметить Хэллоуин, посмотреть свежую «Пилу» в кино и принять участие в Велесовой ночи. В театрах премьера «Превращения» Кафки, романтика «Алых парусов» и заканчивающиеся билеты на гастроли Саратовского театра драмы. А еще день рождения Музея искусств, мастер-классы по приготовлению завтрака и цирк. Подробнее о том, чем можно заняться в пятницу и выходные, — в афише «Ъ-Удмуртия».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Превращение" от ЦСДР и Лаборатории Next Pro

Фото: ЦСДР Спектакль "Превращение" от ЦСДР и Лаборатории Next Pro

Фото: ЦСДР

Что посмотреть в театре

В Русском драмтеатре проходят гастроли Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова. На данный момент билетов на спектакли почти не осталось. Саратовский театр покажет иронический триллер с элементами детектива «Рвущаяся нить» (16+), «Вверх тормашками» (6+), комедию «Мафия и нежные чувства» (16+) и чисто английский детектив «Свидетель обвинения» (16+). На два последних билеты распроданы.

В театре оперы и балета 27 октября 18:00 покажут комическую оперу «Любовный напиток» (12+). Это история про беднягу Неморино, который слишком робок и простодушен, чтобы надеяться на успех у разбившей его сердце красавицы Адины. Его последняя надежда — волшебный эликсир, который по сходной цене он купил у доктора Дулькамары. Билеты — от 400 руб.

В национальном театре Удмуртии в эту пятницу в 18:00 можно посмотреть спектакль «Арлэн кутсконэз (Начало года)» (12+) по мотивам одноименного романа Геннадия Красильникова о драматичных буднях врачей и сотрудников обычной районной больницы. Спектакль идет на удмуртском языке с синхронным переводом на русский. Билеты — от 450 руб.

В субботу в 17:00 здесь же можно погрузиться в трогательную историю о любви и мечте в мюзикле «Алые паруса» (16+) по романтической повести Александра Грина. Билеты — от 700 руб.

В театре «Молодой человек» 28 октября в 18:00 покажут постановку «Огни» (16+) о выпускнике университета, который приезжает в приморский город и, прогуливаясь по набережной, случайно встречает женщину, в которую был в свое время влюблен. Билеты — 500 руб.

В ЦСДР 28 и 29 октября 19:00 представят иммерсивный пластический спектакль по мотивам новеллы Франца Кафки «Превращение» (16+). Это совместный проект с Лаборатории Next Pro. Действие спектакля проходит одновременно в двух обособленных пространствах дома семьи Грегора Замзы: в гостиной, где домочадцы делятся своими переживаниями на счет случившегося, и в спальне, где Грегор пытается осознать весь масштаб проблемы. Билеты — от 800 руб.

Для детей 29 октября в 10:30 и 13:30 в нацтеатре покажут спектакль «Конек-Горбунок» (0+) по мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Билеты — от 350 руб.

Какие посетить концерты и где отпраздновать Хэллоуин

27 октября с 22:00 в BARROCK будут отмечать Хэллоуин (18+). Организаторы подготовили шоу-программу, в которой примут участие группы «LANG», «Dance of the Flame (Воткинск), «MALEFICIUM ARUNGQUILTA» и «OSHEAN». Билеты в предпродаже — от 400 рублей, на входе дороже.

Хэллоуин в «Хорошем месте» пройдет в субботу в 17:00 (12+). Посетителей ждут хорроры, мистика, страшный квиз по ужастикам, конкурс на страшный грим. Стоимость участия — от 400 руб.

Национальная библиотека Удмуртии 29 октября в 19:00 устроит бал-маскарад «Велесова ночь» (18+).В программе: выставка славянского фэнтези, славянские танцы, рассказы о древнеславянской культуре. конкурс костюмов, выбор князя и княгини бала. Вход свободный, по регистрации.

В Филармонии в пятницу в 19:00 пройдет битва каверов от эстрадного ансамбля «Шулдыр жыт» (6+). Билеты от 500 руб. В 21:00 28 октября в филармонии концерт Мужского вокального квартета и Государственного симфонического оркестра Удмуртии (18+). Прозвучат лучшие оперные арии, известные номера из мюзиклов и оперетт, неаполитанские песни и хиты 70–80-х годов. Билеты — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В ДК «Металлург» в субботу в 19:00 выступит группа «Мельница» с концертом «Символ Солнца» (12+). Зрители услышат песни из нового альбома со «славянскими мотивами», новыми лирическими героями, а также традиционные хиты и композиции из недавнего. Билеты — от 1450 руб.

В Центр русской культуры «Русский дом» 28 октября в 18:00 состоится концерт театра казачьей песни «Кладезь» с программой «Колено!» (6+). Цена билета — 300 руб.

В воскресенье в 13:00 в Филармонии концерт оркестра «Золотая мелодия» «Русалочка» (0+) по мотивам знаменитой сказки. Билеты — от 250 руб.

29 октября в ДК «Металлург» пройдет сольный Standup-концерт Валентина Сидорова (18+). Его выступления пронизаны иронией и сарказмом, а актерское образование помогает раскрыть то, о чем невозможно сказать словами. Билеты — от 1300 руб.

С 28 октября по 26 ноября в ижевском цирке яркая динамическая программа от цирка Moretti (0+). Это аттракцион с арктическими и канадскими волками, южноамериканской пумой, ягуаром, собаками-хаски, воздушными гимнастами, эквилибристами, жонглерами и клоунами. Представления 28 октября в 16:00, 29 октября в 15:00. Стоимость билетов — от 700 руб.

Какие мастер-классы посетить

В Школе ювелирного мастерства M.School 27 октября можно научиться изготовлению кольца-веточки, 28 октября — кольца с гравировкой, 29 октября — чокера с камнем или браслета с камнем (12+). Занятие в пятницу — в 17:30, в выходные — с 12:00. Стоимость — от 2500 руб.

28 октября в 18:00 в Музее искусств состоится творческий мастер-класс «Испанские кролики Пикассо» по созданию картины акрилом на оргалите (12+). На мастер-классе будут рисовать ярких и забавных кроликов в стиле знаменитого художника. Только по предварительной записи. Стоимость участия — 600 руб.

Студия керамики «Мугур» приглашает на мастер-класс взрослых и детей (6+) по изготовлению свистульки «Дракон». Начало в 11:00 28 октября. Стоимость — от 800 руб.

28 октября в 12:00 мастера «Арт-сундучка» покажут, как создать декоративные изделия из гипса: подставки под украшения, шкатулки, кашпо под цветы, вазы под сухоцветы, подсвечники и многое другое (16+). Стоимость — от 400 до 800 руб. за изделие.

В кулинарной студии «Концепт» 29 октября в 14:00 пройдет взрослый мастер-класс «Завтраки» (6+). Количество место ограничено. Стоимость — 1800 руб.

Какие работают выставки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой штихель. Сохраняя традиции» (6+)

Фото: МВК им. Калашникова Выставка «Золотой штихель. Сохраняя традиции» (6+)

Фото: МВК им. Калашникова

В Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова можно посетить выставку «Золотой штихель. Сохраняя традиции» (6+). Она посвящена истории становления ижевского граверного ружейного искусства, его современным традициям. Впервые с уникальными образцами гравированного охотничьего оружия признанных ижевских мастеров из коллекции Музейно-выставочного комплекса и Ижевского механического завода будут представлены работы начинающих специалистов. Экспозиция будет работать до 14 января 2024 года.

27 октября, в День удмуртского языка, Музей искусств приглашает дошкольников и школьников начальных классов на интерактивную экскурсию «Прикосновение к традициям» по выставке «Менсадык Гарипов. Под счастливой звездой». На экскурсии ребята познакомятся с богатой культурой и традициями удмуртов, узнают об истории удмуртского языка и значении некоторых удмуртских слов, символике цвета и образов удмуртских верований. Занятия проводятся только для организованных групп от 10 человек и по предварительной записи. Стоимость 150 руб. с человека.

29 октября Музей искусств будет праздновать день рождения. В этот день с 10:00 до 20:00 будут проходить различные экскурсии и мастер-классы (0+). Здесь также продолжают работу выставки работ Пикассо (12+) и «Что останется после меня» (16+).

В Доме архитектора до 1 декабря работает выставка керамики Любови Грачевой (6+). Вход: free donation.

В ВЦ «Галерея» можно посмотреть работы «Рафаэль в веках и искусствах» и «Образ Марии и Святого семейства в европейском искусстве XVI-XIX веков» (0+), персональную выставку Аполлинарии Базилевских «Безмятежность», а также побывать на выставке фотографа Сергея Рогозина «В фокусе — Галерея». Она приурочена к 30-летию Выставочного центра.

Какие премьеры посмотреть в кино

В кинотеатрах Ижевска показывают российское фэнтези по мотивам знаменитой сказки «По щучьему велению» (6+) и историческую драму «Императрицы» (12+) о первых императрицах Российской империи Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете I.

Пощекотать нервы можно будет американским фильмом ужасов «Лукавый» (18+), британским триллером «Доктор Джекилл» (18+) и, конечно, новой «Пилой 10» (18+).