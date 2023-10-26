«В запасе всегда есть непопулярные меры»

В Госдуме предложили реформу материнского капитала. В частности, речь идет о том, чтобы выплачивать компенсацию за первого ребенка матерям до 25-30 лет. Сейчас возрастных ограничений для получения такой поддержки нет. Изменения предлагается внедрить с 2026 года. Есть и другие инициативы, направленные на стимулирование рождаемости. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает проблему демографии практически нерешаемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Депутаты Государственной думы решили внести свой вклад в борьбу за улучшение демографии. «Семейный комитет» нижней палаты, который, к слову, отныне намерен защищать не только ценности образцовой российской семьи, женщин, детей, но еще и отцов, предлагает изменить порядок выдачи материнского капитала. Информация пока неофициальная, но традиционно близкая к истине.

Речь идет о том, чтобы выплачивать финансовые компенсации на первого ребенка матерям не старше 25-30 лет. Также не исключен вариант, при котором будут доплачивать только за второго ребенка. Впрочем, все это не сейчас, а после 2026 года. Нынче бюджет уже сверстан. Соответствующие предложения вроде бы уже отправили в правительство на согласование.

Не будем все это анализировать досконально хотя бы потому, что до 2026 года нужно еще дожить. Но проблема действительно есть. Правительство этим вопросом плотно занимается, меры принимаются, однако, к великому сожалению, не желает народ российский заводить потомство. В результате суммарный коэффициент рождаемости неуклонно идет вниз, и это форменное безобразие. Не сходятся показатели — начальство подобное явно не одобрит.

Недавно в Думе проходили слушания — звучали разгневанные голоса, мол, в 20 лет нужно воспроизводить потомство, а они, видите ли, кошечек и собачек заводят. Некомфортно им. Нужно прямо со школы разъяснять, что половая жизнь — это не удовольствие, а фактически государственное дело. Мальчики — не только будущие солдаты, но и отцы. С девочками понятно.

А россияне между тем бросились скупать противозачаточные средства — у продавцов фиксируется рекордная выручка. Как известно, есть намерение все это также упорядочить. Не будем расшифровывать — понятно, для чего принимаются такие меры. Действительно, что же делать? Неужели запрещать молодым людям иметь животных?

Впрочем, сейчас не до шуток. Кстати, в запасе всегда есть непопулярные меры — этому нас учит советский опыт. Вот, например, налог на бездетность. Хотя кажется, что многие посчитают: лучше заплатить, чтобы от тебя отстали, семья в любом случае дороже обойдется. Собственно, почему не до шуток? Потому что все это чревато изменением национального состава российских регионов. Приезжают мигранты, получают гражданство — рожают, причем по много детей сразу.

А у нас мало того что не рожают, так иные еще и уезжают. А тех, кто хочет вернуться, грозят отправить в Магадан на работы.

Да, судя по всему, материнский капитал, как его не корректируй, уже решительно ничем не поможет, равно как и налог не бездетность. Не силой же понуждать. Как бы то ни было, следим и ждем очередных интересных предложений. Снижение коэффициентов — дело нешуточное. Здесь требуются кардинальные меры.

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