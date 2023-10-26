Астраханский суд изучит хищение топлива в учреждении ФСИН

В Астрахани шестеро сотрудников ФСИН предстанут перед судом по обвинению в присвоении более восьми тыс. литров дизельного топлива (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранителей с сентября 2022 по март 2023 года фигуранты продавали знакомым топливные карты, предназначенные для заправки служебных автомобилей, которые затем использовались в личных целях.

Ущерб бюджетному учреждению превысил 480 тыс. руб.

Никита Маркелов

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