Полиция взяла штурмом подпольный игровой клуб в Ярославле

Сотрудники УМВД по Ярославской области выявили во Фрунзенском районе Ярославля нелегальный игровой клуб. Деятельность клуба была пресечена в ходе штурма: полицейские выбили стеклянную дверь и ворвались внутрь. Изъято 29 игровых автоматов. Об этом сообщили в пресс-службах регионального УМВД и ярославского СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

По версии следствия, организатор и администратор организовывали азартные игры с использованием автоматов заведомо вне игорной зоны. Деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области.

Полицейские установили двух подозреваемых мужчин, а следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Алла Чижова