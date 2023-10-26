Страховое общество ВСК приобрело долю в казанской IT-компании

Страховое акционерное общество ВСК и его совладелец, председатель совета директоров Сергей Цикалюк приобрели 51% казанского внедренческого ООО «Икс-игрек-зет автоматизация».

В том числе само ВСК получило 25% в капитале компании, а Сергей Цикалюк — 26%, отметил «Интерфакс».

Агентству в ВСК пояснили, что компании находятся в партнерских отношениях с прошлого года. ВСК намерено «увеличить портфель ИТ-проектов компании», в частности, «в сфере внедрений программных продуктов, где сейчас сосредоточены ее сильные стороны».

«Икс-игрек-зет автоматизация» имеет уставный капитал 30 тыс. руб. и штат из 39 сотрудников. Работает с 2010 года. Располагает тремя подразделениями — в Казани, Москве и Саратове. Основное направление деятельности компании — автоматизация производственных предприятий, заказная разработка и сопровождение программных продуктов 1С. В частности, она имеет статусы «1С Франчайзи», «1С Центр ERP. Кандидат», «1С Центр реальной автоматизации», а также получила аккредитацию Минкомсвязи по деятельности в ИТ-сфере.

Как сообщается на сайте компании, ее партнерами выступали АК «Транснефть», АФК «Система», ПАО «Татнефть» и «Ростех-информ». По ее заявлению, ее тарифы в среднем на 40% ниже московских конкурентов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"