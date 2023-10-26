Глава липецкого СКР поручил провести проверку по жалобам экс-сотрудников ЧОПа
По итогам личного приема бывших сотрудников частного охранного предприятия, название которого не раскрывается, глава липецкого управления Следственного комитета России Евгений Шаповалов поручил провести доследственную проверку. По его мнению, действия экс-работодателя граждан попадают под признаки преступления, предусмотренного статьей о невыплате зарплаты более двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет колонии). Об этом сообщили в ведомстве. Ход и результаты проверки генерал-майор юстиции взял на личный контроль.
На приеме у Евгения Шаповалова граждане рассказали, что в августе-октябре 2022 года им якобы не выплатили зарплату за охрану объектов в Грязинском и Усманском районах. Сумма долга, по их словам, составляет более 300 тыс. руб. Трудовые отношения заявителей официально не оформлялись, но были подтверждены в суде.