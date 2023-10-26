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ВЭБ России потратит 320 млн рублей на инфраструктуру склада Ozon в Зеленодольске

Компания ВЭБ.РФ потратит свыше 320 млн руб. на создание инфраструктуры склада маркетплейса Ozon в зеленодольском индустриальном парке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В частности, на эти деньги построят объекты инженерной и транспортной инфраструктуры в индустриальном парке «Зеленодольск». В итоге создадут инфраструктуру, которая будет необходима для работы распределительного центра Ozon.

В экономику Зеленодольска с запуском центра привлекли более 2 млрд руб. инвестиций. Кроме того, создали порядка 5 тыс. новых рабочих мест.

"Ъ-Казань"

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